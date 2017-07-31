Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alan Armand ile anlaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu bu sezon takımımız için mücadele edecek."