ABD'li Sean Armand, Gaziantep Basketbol'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Sean Armand'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, bu kapsamda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alan Armand ile anlaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu bu sezon takımımız için mücadele edecek."
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu
Toplam 14
Yorum
laf çok icraat yok boş boş konuşuyorsun fener sana kaldıysa yandı keten helva.
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''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Toplam 6
Yorum
denizgs Adamlar Fatih Terim GS deyken vatan meselesi yaptı öyle dedi böyle dedi Şampiyon GS den aldılar. Şenol Güneş e demek vatan meselesi olmuyor
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Ndiaye, İstanbul'da!
Toplam 100
Yorum
gslı Yorumlara bakıyorum da gerçekten enteresan bu bölge takımın en ihtiyaç duyduğu ve para harcanması en doğal bölge heleki Selçuk ve tolga çöpü
ABD'li Sean Armand, Gaziantep Basketbol'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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