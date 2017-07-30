Potaya Hırvat takviyesi: Zubcic

Tahinci oğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Tomislav Zubcic ile anlaşmaya vardı. Zubcic, uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor ve geçen sezon Nizhny forması giymişti. 27 yaşında olan Zubcic 2.11 boyunda.