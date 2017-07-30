 Potaya Hırvat takviyesi: Zubcic – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Potaya Hırvat takviyesi: Zubcic

    Potaya Hırvat takviyesi: Zubcic
    Tahinci oğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Tomislav Zubcic ile anlaşmaya vardı. Zubcic, uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor ve geçen sezon Nizhny forması giymişti. 27 yaşında olan Zubcic 2.11 boyunda.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potaya Hırvat takviyesi: Zubcic haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.