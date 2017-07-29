Trabzonspor'da transfer
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Tomislav Zubcic ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.
Uzun forvet pozisyonu için Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından, geçen sezon Nizhny forması giyen 27 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Tomislav Zubcic ile anlaştıklarını kaydeden Beşli, "Gerektiğinde pivot da oynayabilen, uzun mesafeli şutu ile rakiplerine eşleşme sorunu oluşturan, atletik özelliklere sahip bir oyuncu. Hücumda etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:22
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Aday yok!
Toplam 4
Yorum
AAA KONUŞMA TANMAN KAÇIP GİTTİN ŞİMDİ KONUŞUYORSUN BECERİKSİZ.
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Burak yola çıktı
Toplam 16
Yorum
ts3561 bizde enfazla 1 sene daha iş yapar sonrası?4milyon bonservis 3.250de burak a hani fedadaydık ince eleniyordu çok bu paralar muharrem abi
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İyi koştuk
Toplam 1
Yorum
zizou Yeni kaliteli oyuncular gelmez ise ,zaman bile eksiklikleri gideremez...
Trabzonspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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