Trabzonspor'da transfer

Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın Sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.

Uzun forvet pozisyonu için Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından, geçen sezon Nizhny forması giyen 27 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Tomislav Zubcic ile anlaştıklarını kaydeden Beşli, "Gerektiğinde pivot da oynayabilen, uzun mesafeli şutu ile rakiplerine eşleşme sorunu oluşturan, atletik özelliklere sahip bir oyuncu. Hücumda etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Yeni transferimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.