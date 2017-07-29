Potaya araç desteği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 16 yıldır işbirliği yapan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın da etkinlik sponsoru oldu. TBF, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes- Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafwif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildiği açıklandı.