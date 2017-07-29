 Potaya araç desteği – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Potaya araç desteği

    Potaya araç desteği
    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 16 yıldır işbirliği yapan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın da etkinlik sponsoru oldu. TBF, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes- Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafwif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildiği açıklandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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