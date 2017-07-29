İsrailli gazeteci Banvit'ten özür diledi
İsrailli gazeteci David Pick, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Banvit, Sasa Filipovski'yi kovdu" şeklinde twitin ardından Banvit Basketbol Kulübü'nden gelen tepki üzerine özür diledi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:07
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Güneş garantisi
Toplam 4
Yorum
ugur BJK helal kardes super yorum
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Melo serbest kaldı!
Toplam 11
Yorum
calbekemanci brezilyada türkiye de kazandıgının 1/3 ünü kazanıyorlar sesini cıkarmıyorlar bugun gelse 3 milyon ister seviyoruz ama paraları boşa saçamayz
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Yerine dört aday var
Toplam 13
Yorum
efendi prens kesinlikle Holger Badstuber..
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