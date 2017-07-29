 Fenerbahçe transferi açıkladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe transferi açıkladı

    Fenerbahçe transferi açıkladı

    Fenerbahçe Doğuş, ABD'li pivot ile 2017-18 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li pivot ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekibi Shandong Golden Stars forması giyen 31 yaşındaki basketbolcuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Jason Thompson'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz. 2.11 cm boyunda olan ve hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek." denildi.

    NBA'de 2008 yazında Sacramento Kings tarafından ilk turda draft edilen Thompson, 7 yıl Sacramento formasını giydi. 2015-2016 sezonunda Golden State Warriors ve Toronto Raptors formaları giyen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu ise Çin Ligi ekiplerinden Shandong Golden Stars'ta geçirdi.

    Thompson, 8 yıl süren NBA kariyeri boyunca toplamda 598 maça çıktı ve 8.9 sayı, 6.6 ribaund, 0.7 asist istatistikleri yakaladı.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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