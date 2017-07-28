 Banvit, ''Filipovski'' iddialarını yalanladı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    , ''Filipovski'' iddialarını yalanladı

    Banvit, ''Filipovski'' iddialarını yalanladı

    Basketbol Kulübü Sportif Direktörü , başantrenör ile yolların ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

    Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çataloluk, sosyal medyada bu yöndeki bilgilere ilişkin açıklamada bulundu.

    Çataloluk şunları kaydetti:

    "Bugün sosyal medya üzerinden yayınlanan, takım koçumuz 'nin kovulduğu haberleri, tamamen yalandır. Özellikle İsrailli gazeteci David Pick'in Twitter'da yayınladığı mesaj, tamamıyla hayal ürünü ve rezalettir. Önümüzdeki sezon da takımın başına olacak antrenörümüz Filipovski, ailesiyle ülkesi Slovenya'da tatilini sürdürmektedir. Tatilinin ardından 10 Ağustos'ta başlayacak sezon hazırlıkları için takımın başında olacaktır. Sosyal medya üzerinden uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:01
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