Banvit, ''Filipovski'' iddialarını yalanladı
Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, başantrenör Sasa Filipovski ile yolların ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Banvit Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çataloluk, sosyal medyada bu yöndeki bilgilere ilişkin açıklamada bulundu.
Çataloluk şunları kaydetti:
"Bugün sosyal medya üzerinden yayınlanan, takım koçumuz Sasa Filipovski'nin kovulduğu haberleri, tamamen yalandır. Özellikle İsrailli gazeteci David Pick'in Twitter'da yayınladığı mesaj, tamamıyla hayal ürünü ve rezalettir. Önümüzdeki sezon da takımın başına olacak antrenörümüz Filipovski, ailesiyle ülkesi Slovenya'da tatilini sürdürmektedir. Tatilinin ardından 10 Ağustos'ta başlayacak sezon hazırlıkları için takımın başında olacaktır. Sosyal medya üzerinden uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:01
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Galatasaray'a transfer çalımı
Toplam 12
Yorum
Bu kadar mı Belediye takımına dünya yıldızı kaptırdınız clichy olsaydı elenmezdik. Dünya yıldızı bir adama 1 yöneticiyle mi gidilir ? tebrikler dursun.
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 27
Yorum
taraftar HAYATI BOYUNCA G.S BUYUK BİR TAKIMMI ÇALIŞTIRMIŞ,BABA OĞUL KAPAĞI ATMAYA ÇALIŞIYORLAR
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Emre Çolak'tan harika frikik golü
Toplam 10
Yorum
Hata yaptınız Emrenin kalitesini fatih hoca oynattığı zamanda biliyordum. Çok kötüydü son zamanlarda. Ama buraya kiralansaydı bruma gibi dönerdi.
Banvit, ''Filipovski'' iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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