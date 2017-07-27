Trabzonspor, Burak Eşlik ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, oyun kurucu Burak Eşlik'i transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Güney Illinois Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki Burak Eşlik ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Burak Eşlik'in, geçen yıl 13,4 sayı ve 2,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadığının aktarıldığı açıklamada, genç oyun kurucunun transferinin kulübe hayırlı olması temenni edildi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:38
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Elveda Terim
Toplam 39
Yorum
Elveda Terim.. 1 yabancı hoca 14 yabancı oyuncu FB aleyhine hata varsa 1 hata da lehine vardır diyen MHK başkanı. hoş geldin başarı.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 88
Yorum
uA BEŞİKTAŞ TÜRK OLMADIĞI İÇİN BIRAKMAZ TABİ
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 71
Yorum
Aynen Haklısın kardeş, Adam yedi bitirdi , milli takımı , yiyorsa geri versin O paraları
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