 Trabzonspor, Burak Eşlik ile anlaştı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor, ile anlaştı

    Trabzonspor, Burak Eşlik ile anlaştı

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , oyun kurucu 'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarından Güney Illinois Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Burak Eşlik'in, geçen yıl 13,4 sayı ve 2,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadığının aktarıldığı açıklamada, genç oyun kurucunun transferinin kulübe hayırlı olması temenni edildi.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Burak Eşlik ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.