Pınar Karşıyaka, Ponitka ile yollarını ayırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Polonyalı oyuncu Mateusz Ponitka ile yollarını ayırdı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2016-2017 sezonunda kadroda yer alan Ponitka'nın sözleşmesinde bulunan çıkış opsiyonunu kullanmak istediği belirtildi. Bunun üzerine karşılıklı anlaşmaya varılarak oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Ponitka'ya katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki basketbol yaşantısında başarılar dilendi.
Mateusz Ponitka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olarak herkese teşekkür ederek, geçen sezonki Pınar Karşıyaka deneyiminin çok güzel geçtiğini, Karşıyaka taraftarının ve İzmir'in her zaman kalbinde yer alacağını bildirdi.
Gelecek sezon İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'de mücadele edeceğini vurgulayan Ponitka, orasının da kendisi için ilginç bir deneyim olacağını kaydetti.
Iberostar Tenerife'yi, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan başantrenör Nenad Markovic çalıştırıyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:51
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Arkadaş biraz uyanın ya, kime biat ettiğinize bir bakın, milli takımı bitirdi cimbomboş u son 2 döneminde yaptığı saçma sapan transferlerle
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Negredo transferinde yeni gelişmeler
Toplam 6
Yorum
FİKOO KORKUN LAN RENKLİLER
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Kendi takımına yaptığı transferlerden damadının aracılığı ile dünya kadar yasa dışı para yemiş 6alatasaraydan. Ve siz hala bu adama tapıyor
Pınar Karşıyaka, Ponitka ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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