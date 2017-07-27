 Petkimspor ABD'li Wiggins'i transfer etti – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    ABD'li Wiggins'i transfer etti

    Petkimspor ABD'li Wiggins'i transfer etti

    Türkiye Basketbol Ligi takımlarından , ABD'li uzun forvet Alan Wiggins'i transfer etti.

    Antrenör Mete Babaoğlu'nun 2014-15 sezonunda eski ismi Best Balıkesir olan Balıkesir Basketbol'da birlikte çalıştığı 32 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Wiggins, Babaoğlu'nun Ahmet Erdoğan, Ümit Sonkol ve Tre Kelley'den sonra Balıkesir temsilcisinden Petkim'e aldırdığı dördüncü oyuncu oldu. 2007-2009 yılları arasında Fransa'da Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet'te forma giyen tecrübeli basketbolcu, Letonya'da Ventspils ve son olarak Japonya'da Aomori Watts takımlarında oynadı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:40
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