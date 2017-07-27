Petkimspor ABD'li Wiggins'i transfer etti
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Petkimspor, ABD'li uzun forvet Alan Wiggins'i transfer etti.
Antrenör Mete Babaoğlu'nun 2014-15 sezonunda eski ismi Best Balıkesir olan Balıkesir Basketbol'da birlikte çalıştığı 32 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Wiggins, Babaoğlu'nun Ahmet Erdoğan, Ümit Sonkol ve Tre Kelley'den sonra Balıkesir temsilcisinden Petkim'e aldırdığı dördüncü oyuncu oldu. 2007-2009 yılları arasında Fransa'da Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet'te forma giyen tecrübeli basketbolcu, Letonya'da Ventspils ve son olarak Japonya'da Aomori Watts takımlarında oynadı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:40
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 24
Yorum
GS FOREVER Tamamen formalite olduğunu düşünüyorum, terimin istifası biliniyordu ve beklendi, şimdi zamanı geldi. İmparator ihtimali daha fazla bence...
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Fatih Terim-TFF olayının perde arkası
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alibeker İstifa eden tazminat alamaz. Demek ki kovuldu; işine son verildi ki tazminat konuşuluyor!
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 58
Yorum
alibeker Fatih, büyük ihtimalle kovuldu, o yüzden tazminat konuşuluyor. Çünkü istifa eden tazminat alamaz.
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