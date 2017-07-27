Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı
CSKA Moskova, takımdaki 35 yaşındaki Rus basketbolcu Victor Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
35 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılından beri CSKA Moskova'da oynuyor. Geride kalan 9 yılda Khryapa, 2 kez THY Euroleeague şampiyonluğu yaşadı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:40
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Lima heyecanı
Toplam 17
Yorum
brc bizde daha çok kazanır ve kesin oynar. interde 10 yıl oynasa şampiyonluk göremez. türkiye'de efsane olur. italya'da sıradan.
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Kjaer gitti gidiyor
Toplam 17
Yorum
HOLYWAR6610 AYNI AYKUT HOCA UEFADA YARI FİNAL OYNATTI ERSUN YENAL ONUN MİRASINI YEDİ. SONRAKİ GELEN HOCALAR VE KADRO YAPTIKLARI ORTADA.
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Lima heyecanı
Toplam 17
Yorum
FENERBAHÇE SK LUCAS LİMA GİBİ BİRİSİNİN FENERE GELMESİNİ ÇOK İSTERİM.PARA OLARAK DEĞİL TAKIMIMIZDIR BENCE PARA DEĞİL TAKIM ÖNEMLİDİR.
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