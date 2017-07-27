 Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı

    Khryapa, CSKA Moskova’da kaldı

    CSKA Moskova, takımdaki 35 yaşındaki Rus basketbolcu Victor Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bu sezon THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen CSKA Moskova, bu kapsamda hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İspanyol oyuncu Sergio Rodriguez'i kadrosuna katan Moskova, iç transferde de takım kaptanı Victor Khryapa ile nikah tazeledi. Rus ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada Khryapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    35 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılından beri CSKA Moskova'da oynuyor. Geride kalan 9 yılda Khryapa, 2 kez THY Euroleeague şampiyonluğu yaşadı.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:40
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