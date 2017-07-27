 12 Dev Adam, günün ilk idmanını tamamladı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    , günün ilk idmanını tamamladı

    12 Dev Adam, günün ilk idmanını tamamladı

    2017 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Erkek Takımı, günün ilk çalışmasını tamamladı.

    31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Takımı, günün çalışmasına kondisyoner İlker Belgutay yönetiminde ısınma hareketlerini başladı. Milliler, kısa süreli fundamental çalışmanın ardından başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde hücum düzenleri üzerine durdu.

    5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde yine salonda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:29
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