12 Dev Adam, günün ilk idmanını tamamladı
2017 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günün ilk çalışmasını tamamladı.
31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günün çalışmasına kondisyoner İlker Belgutay yönetiminde ısınma hareketlerini başladı. Milliler, kısa süreli fundamental çalışmanın ardından başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde hücum düzenleri üzerine durdu.
5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde yine salonda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:29
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Elveda Terim
Toplam 39
Yorum
Elveda Terim.. 1 yabancı hoca 14 yabancı oyuncu FB aleyhine hata varsa 1 hata da lehine vardır diyen MHK başkanı. hoş geldin başarı.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 88
Yorum
uA BEŞİKTAŞ TÜRK OLMADIĞI İÇİN BIRAKMAZ TABİ
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 71
Yorum
Aynen Haklısın kardeş, Adam yedi bitirdi , milli takımı , yiyorsa geri versin O paraları
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