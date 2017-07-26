 Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

    Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

    Geçen sezonu NCAA'de tamamlayan T.J Cline, resmi Twitter hesabından Galatasaray Odeabank ile kontrat imzaladığını açıkladı.

    23 yaşındaki forvet, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını vurguladı ve seneye sarı kırmızılılarda forma giyeceğini ifade etti.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:54
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