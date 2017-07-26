Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Geçen sezonu NCAA'de tamamlayan T.J Cline, resmi Twitter hesabından Galatasaray Odeabank ile kontrat imzaladığını açıkladı.
23 yaşındaki forvet, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını vurguladı ve seneye sarı kırmızılılarda forma giyeceğini ifade etti.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:54
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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