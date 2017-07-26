40 yaşındaki Kerem Gönlüm, devam dedi
Deneyimli basketbolcu Kerem Gönlüm, Sakarya BŞB. Basket ile devam kararı aldı. 40 yaşındaki oyuncu, Sakarya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Başarılı basketbolcu, bir sene sonra tekrar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Gönlüm daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.
2016-2017 sezonunda Kerem Gönlüm, Sakarya ile 10.7 sayı, 9.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamasıyla oynadı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:10
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RVP şoku!
Toplam 30
Yorum
bahane elenecek fener. demedi demeyin. takim oynamiyor. dirar valbueana haricinde cöp
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Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te
Toplam 24
Yorum
kanaryam Bedava baldan tatlıdır diyor baskan ama bu adam işe yara fransızlar bedava bırakmazlardı yeter be bunca verdiginiz zarar
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 36
Yorum
UMUT SENİN İÇİN SNAİJDERİ HARCAYAN CAHİL VE DAĞ AYISI TUDOR,BU İKİSİNİ DAHA İYİ GÜNLERİ SEZON BAŞLADIĞINDA İKİSİNİN DE KIYAMETİ O GÜN BAŞLAYACAK
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