Petkimspor Mert'i renklerine bağladı

Basketbola Darüşşafaka altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan önce Pertevniyal, Galatasaray ve Gelişim Koleji formalarını da giydi. "Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum" diyen genç basketbolcu, "Bana güvenen hocama ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Petkimspor'un Süper Lig mücadelesine katkı koymak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.