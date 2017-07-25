 Petkimspor Mert'i renklerine bağladı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Mert'i renklerine bağladı

    Petkimspor Mert'i renklerine bağladı

    Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Mete Babaoğlu'nu getirip iddialı bir kadro kuran , İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan genç oyuncu Mert Baştan'ı da renklerine bağladı.

    Basketbola Darüşşafaka altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan önce Pertevniyal, Galatasaray ve Gelişim Koleji formalarını da giydi. "Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum" diyen genç basketbolcu, "Bana güvenen hocama ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 'un Süper Lig mücadelesine katkı koymak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:23
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