Petkimspor Mert'i renklerine bağladı
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Mete Babaoğlu'nu getirip iddialı bir kadro kuran Petkimspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan genç oyuncu Mert Baştan'ı da renklerine bağladı.
Basketbola Darüşşafaka altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan önce Pertevniyal, Galatasaray ve Gelişim Koleji formalarını da giydi. "Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum" diyen genç basketbolcu, "Bana güvenen hocama ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Petkimspor'un Süper Lig mücadelesine katkı koymak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:23
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Hoşgeldin Burak
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Yorum
CDTRF Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nin yerli en iyi golcüsü kalitesini kanıtlamış Burak Yılmaz yuvana hoşgeldin.
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
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Yorum
zago su dünyanin, insanligin, toplulugun, ahlakin, kültürlerin bittigi bir kaniti daha.
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Talisca’ya okkalı ceza
Toplam 7
Yorum
44istanbul Negredo boyuna göre cok hizli bir oyuncu. Hem vücudunu cok iyi kullaniyor, defans oyunculari kolay kolay dengesini bozamiyor. Sut teknigi Abubakra on ceker. Abubakar 10 kez pozisyona girecek 2 gol atacak. Negredo daha iyi kullanir diye dünüyorum. Abubakar bütün sezon 12 gol mi ne atti. Negredo en az 20 atar. Cenkin 20 attigi yerde hatta en az 25-30 atar!
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