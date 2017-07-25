Barça’dan Cimbom’a

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Renfroe'yu transfer etti.

31 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçen sezona Bayern Münih'te başlayıp Barcelona Lassa'da bitiren Renfroe, kariyerinde Riga, Zagreb, Brindisi, Valladolid, Brose Bamberg, Yenisey Krasnoyarsk, Baskonia ve ALBA Berlin'in formalarını da giydi.