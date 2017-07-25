 Barça’dan Cimbom’a – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Barça’dan Cimbom’a

    Barça’dan Cimbom’a

    Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu 'yu transfer etti.

    31 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçen sezona Bayern Münih'te başlayıp Barcelona Lassa'da bitiren Renfroe, kariyerinde Riga, Zagreb, Brindisi, Valladolid, Brose Bamberg, Yenisey Krasnoyarsk, Baskonia ve ALBA Berlin'in formalarını da giydi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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