 Resmi sözleşme imzalandı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Resmi sözleşme imzalandı

    Resmi sözleşme imzalandı

    , geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamada sarı-kırmızılılar, en son İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen 'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Renfroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Amerikalı oyuncu kariyerinde daha önce de KK Zagreb CO, Enel Brindisi, Brose Baskets Bamber, CB Valladolid, BC Enisey, Baskonia, ALBA Berlin, Umana Reyer Venezia ve Bayern Münih takımlarının formalarını giydi.

    31 yaşındaki oyuncu Barcelona ile geçtiğimiz sezon THY Euroelague'de 17 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
    Renfroe aynı zamanda devşirme oyuncu olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynuyor.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:10
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