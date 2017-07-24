Resmi sözleşme imzalandı
Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Alex Renfroe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamada sarı-kırmızılılar, en son İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Alex Renfroe'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Renfroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Amerikalı oyuncu kariyerinde daha önce de KK Zagreb CO, Enel Brindisi, Brose Baskets Bamber, CB Valladolid, BC Enisey, Baskonia, ALBA Berlin, Umana Reyer Venezia ve Bayern Münih takımlarının formalarını giydi.
31 yaşındaki oyuncu Barcelona ile geçtiğimiz sezon THY Euroelague'de 17 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Renfroe aynı zamanda devşirme oyuncu olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynuyor.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:10
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Wiel, 'Ada' yolcusu
Toplam 11
Yorum
yanlis wiel daha genc sayilir, FB de kadro disi kalirsa, seneye gidecek veya maasini karsilayacak takim bulamaz. o yüzden gidecek bence
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 27
Yorum
AA GS GÖNÜLLÜSÜ EN İYİ BAŞKAN OLUR...BEKLİYORUZ ÇABUK GELSİN.
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 4
Yorum
emmy haydi brugge taraftarı rakip takım bayrağı açan ,elendikten sonra alaycı paylaşım yapan takımları desteklemek zorunda değilim
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