 Karşıyaka'da Wood imzayı attı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Karşıyaka'da Wood imzayı attı

    Karşıyaka'da Wood imzayı attı

    Pınar Karşıyaka'da cuma günü anlaşma sağlanan şutör guard ABD'li Scott Wood, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeşil kırmızılıların Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk yabancı transferi olan 27 yaşında ve 1.98 boyundaki Wood, North Caroline State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İspanya'da 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Murcia forması giydi.

    Geçen sezon NBA D-League ekiplerinden Santa Cruz Warriors'ta üçlük kralı olan Vood, yüzde 43 isabetli 3 sayılık basket ortalaması yakaladı. Karşıyaka'nın prensipte anlaşmaya vardığı bir diğer isim olan Dustin Hogue'nin ise 20 Temmuz'da Güney Kore'ye transfer olduğu ortaya çıkmıştı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:13
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