Karşıyaka'da Wood imzayı attı
Pınar Karşıyaka'da cuma günü anlaşma sağlanan şutör guard ABD'li Scott Wood, 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil kırmızılıların Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk yabancı transferi olan 27 yaşında ve 1.98 boyundaki Wood, North Caroline State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İspanya'da 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Murcia forması giydi.
Geçen sezon NBA D-League ekiplerinden Santa Cruz Warriors'ta üçlük kralı olan Vood, yüzde 43 isabetli 3 sayılık basket ortalaması yakaladı. Karşıyaka'nın prensipte anlaşmaya vardığı bir diğer isim olan Dustin Hogue'nin ise 20 Temmuz'da Güney Kore'ye transfer olduğu ortaya çıkmıştı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
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Saral'dan Yusuf ve Burak açıklaması
Toplam 1
Yorum
baksoy Yusuf ERDOĞAN gibi bir futbolcuyu milyon dolarlara alamayız ? Az akıllı olalım, Ersun ' un gazına gelmeyelim ,
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Tudor felaketi!
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Yorum
öğretici evet senelerdir tarık çamdal serdar aziz cavanda donk eren transfer edilsin y.vural, tudor gelsin takıma diyen sığ bir taraftar grubu var !
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Gabigol ve Eto’o açıklaması
Toplam 3
Yorum
FARKINDALIK ŞORTU KROS KOŞU ŞORTU ÜST FORMA BOL VE ŞORTUN BOYUNU GEÇMİŞ ÖNCEKİ KALECİDEN Mİ KALDI BU FORMA.
Karşıyaka'da Wood imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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