 Benim için fırsat – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Benim için fırsat

    Benim için fırsat
    Trabzonspor Basketbol ile 2 yıllık kontrat imzalayan Makedon asıllı İtalyan koç Zare Markovski, neden bordo-mavilileri tercih ettiğini açıkladı. Markoski, "Trabzonspor bana her koçun isteyeceği ama kolay kolay sahip olamayacağı bir fırsat sundu. Sıfırdan bir takım kurmak zor ama çok heyecan verici. Onun için geldim" dedi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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