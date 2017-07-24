Benim için fırsat

Trabzonspor Basketbol ile 2 yıllık kontrat imzalayan Makedon asıllı İtalyan koç Zare Markovski, neden bordo-mavilileri tercih ettiğini açıkladı. Markoski, "Trabzonspor bana her koçun isteyeceği ama kolay kolay sahip olamayacağı bir fırsat sundu. Sıfırdan bir takım kurmak zor ama çok heyecan verici. Onun için geldim" dedi.