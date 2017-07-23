 Kalinic’in keyfi yerinde – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Kalinic’in keyfi yerinde

    Kalinic’in keyfi yerinde
    Erkek basketbol takımının değerli parçası Nikola Kalinic, sevgisini anlattı. Sırp yıldız "Taraftarın gönlünde bir yer edindiğim için mutluyum. Burada en az 3 yıl daha oynayacağım" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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