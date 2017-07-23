Ekpe Udoh imzayı attı
Fenerbahçe'nin THY Euroleague'deki tarihi şampiyonluğunun mimarlarından olan ve Final-Four'un en değerli oyuncusu seçilen Ekpe Udoh, NBA'e geri dönmüştü. ABD'li basketbolcu dün yeni takımı Utah Jazz'a resmi imzayı attı. Udoh "NBA'deki 5 senem istediğim gibi geçmemişti. Şimdi yeniden NBA'e döndüm. Şimdi çok daha hazırım" dedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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