 Ekpe Udoh imzayı attı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
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    imzayı attı

    Ekpe Udoh imzayı attı
    'nin THY Euroleague'deki tarihi şampiyonluğunun mimarlarından olan ve Final-Four'un en değerli oyuncusu seçilen , NBA'e geri dönmüştü. ABD'li basketbolcu dün yeni takımı 'a resmi imzayı attı. Udoh "NBA'deki 5 senem istediğim gibi geçmemişti. Şimdi yeniden NBA'e döndüm. Şimdi çok daha hazırım" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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