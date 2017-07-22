 Yeni guard Renfroe – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yeni guard Renfroe

    Yeni guard Renfroe
    Oyun kurucu arayışlarını sürdüren Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Alex Renfroe ile anlaştı. 31 yaşındaki ABD'li guard Euroleague'de 17 karşılaşmaya çıkarken 3.9 sayı, 1.6 asist ve 2.1 ribaunt ortalamaları tutturmuştu. , sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaptığı 4'üncü transfer oldu.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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