 Potaya takviye – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Potaya takviye

    Potaya takviye

    , ABD'li oyun kurucu 'ı kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hırvatistan takımı Cedevita forması giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kariyerinde NBA ekibi Brooklyn Nets forması da giyen Boatright, geçen sezon Cedevita ile 9 maçta 15.7 sayı, 3.8 asist ve 2.6 ribaunt üretti.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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