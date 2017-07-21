 Ekpe Udoh yuvadan uçtu – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    yuvadan uçtu

    Ekpe Udoh yuvadan uçtu

    NBA takımlarından Utah Jazz, Fenerbahçe'den transfer ettiği 'u açıkladı

    Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan NBA'de.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada NBA takımlarından Utah Jazz ile anlaşma sağladığı belirtilen Udoh için Utah Jazz'dan da açıklama geldi.

    Birleşik amerikalı basketbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilen haberde, Udoh'un 33 numaralı formasıyla yeni sezonda mücadele edeceği ifade edildi.

    Açıklamada kontrat detaylarına yer verilmezken, Udoh'un Fenerbahçe formasıyla yaşadığı başarılar ve istatistik performansı da paylaşıldı.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:06
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