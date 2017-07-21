Ekpe Udoh yuvadan uçtu
NBA takımlarından Utah Jazz, Fenerbahçe'den transfer ettiği Ekpe Udoh'u açıkladı
Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ekpe Udoh NBA'de.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada NBA takımlarından Utah Jazz ile anlaşma sağladığı belirtilen Udoh için Utah Jazz'dan da açıklama geldi.
Birleşik amerikalı basketbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilen haberde, Udoh'un 33 numaralı formasıyla yeni sezonda mücadele edeceği ifade edildi.
Açıklamada kontrat detaylarına yer verilmezken, Udoh'un Fenerbahçe formasıyla yaşadığı başarılar ve istatistik performansı da paylaşıldı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:06
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 13
Yorum
HASAN 3 e 5 e bakmayın satın gitsin hem yıllık maliyetinden kurtulmuş oluruz eğer yıllık alacağını sorun etmezse feragat ederse gönderin genç ve yırtıcı bir forvet alın eskiden efsaneydi ama artık pili bitmiş topa bile vuramıyor gücü yok.sürekli sakat ve formsuz.
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 eger gs yönetimi senejderi satıp mesut öziili alsalardı o zaman tamam derdik iş bitirici oyuncu alındı diye
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 belhanda ve bruma topu kalaye getirecek ceza sahasına getirecek oyuncular iş bitirecek oyuncu degiller bu planlamayı gs yanlış yaptı
Ekpe Udoh yuvadan uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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