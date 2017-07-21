Ekpe Udoh yuvadan uçtu

Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ekpe Udoh NBA'de.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada NBA takımlarından Utah Jazz ile anlaşma sağladığı belirtilen Udoh için Utah Jazz'dan da açıklama geldi.

Birleşik amerikalı basketbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilen haberde, Udoh'un 33 numaralı formasıyla yeni sezonda mücadele edeceği ifade edildi.

Açıklamada kontrat detaylarına yer verilmezken, Udoh'un Fenerbahçe formasıyla yaşadığı başarılar ve istatistik performansı da paylaşıldı.