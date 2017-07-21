Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı

Darüşşafaka, Walter Tigers Tuebingen’de forma giyen Stanton Kidd ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşma imzaladı.

Darüşşafaka, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerle devam ediyor. Yeşil-siyahlılar Almanya Ligi ekiplerinden Walter Tigers Tuebingen'de forma giyen Amerikalı forvet Stanton Kidd ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



1992 doğumlu Kidd, geçtiğimiz yıl Almanya Ligi'nde 12.9 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları ile takımına katkı sağlamıştı.