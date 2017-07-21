Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı
Darüşşafaka, Walter Tigers Tuebingen’de forma giyen Stanton Kidd ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşma imzaladı.
1992 doğumlu Kidd, geçtiğimiz yıl Almanya Ligi'nde 12.9 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları ile takımına katkı sağlamıştı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:55
-
Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 82
Yorum
Ultrags**** Tepkilerden çekindiğin için sitenizdeki iletişim sayfanızı neden kapattınız yakıştımı sana başakşehir etikmi bu kendine nasılda yakıştırdın.
-
Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 16
Yorum
BJK Merak etmeyin ligde hakemler itileyerek sizi tekrar ayağa kaldırır....
-
G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!
Toplam 28
Yorum
xalo keşkem bir saat bile kalmasa gönderin bu mankenleri de akılları başlarına gelsin hemde yönetimle birlikte
Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.