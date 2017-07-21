 Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı

    Darüşşafaka Stanton Kidd'i kadrosuna kattı

    Darüşşafaka, Walter Tigers Tuebingen’de forma giyen Stanton Kidd ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşma imzaladı.

    Darüşşafaka, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerle devam ediyor. Yeşil-siyahlılar Almanya Ligi ekiplerinden Walter Tigers Tuebingen'de forma giyen Amerikalı forvet Stanton Kidd ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    1992 doğumlu Kidd, geçtiğimiz yıl Almanya Ligi'nde 12.9 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları ile takımına katkı sağlamıştı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:55
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