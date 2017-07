"Beşiktaş ile birleşmeyi düşünmüyoruz"

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Anadolu Efes ile basketbol şubelerini birleştirmek istedikleri yönündeki söylemlerini değerlendirerek, "Beşiktaş'tan böyle teklifler aldık. Ancak biz vizyonu olan bir kulübüz. Büyük takımlarla birleşmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes ve Anadolu Etap işbirliğinde gerçekleşen One Team etkinliğinin sertifika töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Özilhan, "Birkaç senedir Beşiktaşlı dostlarımızdan böyle teklifler alıyoruz. Beşiktaş'ı severim. Fikret Orman da çok eski dostumdur. Ancak biz vizyonu olan bir kulübüz. Türk basketbolunda kendimizi ekol olarak görüyoruz. Şu aşamada büyük kulüplerle birleşmek istemiyoruz. Büyük kulüplerin yanında ufak kalmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş daha istekli"

Birleşme konusunda Beşiktaş'ın diğer takımlara göre daha hevesli olduğuna dikkat çeken Özilhan, şunları söyledi:

"Birleşme Beşiktaş ile olabilir ama şu an için bu düşüncemizde yok. Böyle devam etmesini istiyoruz. Her döneme iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu sene iki arkadaşımızı NBA'e yolladık, bunun gururunu yaşıyoruz. Avrupa Ligi gittikçe güçleniyor. NBA'den sonra ikinci en önemli lig haline geldi. Büyük bir değer oluşuyor. Anadolu Efes de buranın hem ortaığı hem de A lisansı olan kulüplerinden biri. Türkiye'yi temsil etmeye devam ettirmek istiyoruz."



"Federasyon'a bir uyarı vermek istedik"

Geçen sezon play-off serisindeki Beşiktaş karşılaşmasında sahadan çekilme kararını kendisinin verdiğini belirten Tuncay Özilhan, "Sahadan çekilme uyarısı benden geldi. Federasyona uyarı vermek istedim. Seyircisi az olan, yönetilmesi kolay görülen ekiplere haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Buna dikkat çekmek istedim" diye konuştu.