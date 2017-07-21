"Beşiktaş ile birleşmeyi düşünmüyoruz"
Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Anadolu Efes ile basketbol şubelerini birleştirmek istedikleri yönündeki söylemlerini değerlendirerek, "Beşiktaş'tan böyle teklifler aldık. Ancak biz vizyonu olan bir kulübüz. Büyük takımlarla birleşmeyi düşünmüyoruz" dedi.
"Beşiktaş daha istekli"
Birleşme konusunda Beşiktaş'ın diğer takımlara göre daha hevesli olduğuna dikkat çeken Özilhan, şunları söyledi:
"Birleşme Beşiktaş ile olabilir ama şu an için bu düşüncemizde yok. Böyle devam etmesini istiyoruz. Her döneme iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu sene iki arkadaşımızı NBA'e yolladık, bunun gururunu yaşıyoruz. Avrupa Ligi gittikçe güçleniyor. NBA'den sonra ikinci en önemli lig haline geldi. Büyük bir değer oluşuyor. Anadolu Efes de buranın hem ortaığı hem de A lisansı olan kulüplerinden biri. Türkiye'yi temsil etmeye devam ettirmek istiyoruz."
"Federasyon'a bir uyarı vermek istedik"
Geçen sezon play-off serisindeki Beşiktaş karşılaşmasında sahadan çekilme kararını kendisinin verdiğini belirten Tuncay Özilhan, "Sahadan çekilme uyarısı benden geldi. Federasyona uyarı vermek istedim. Seyircisi az olan, yönetilmesi kolay görülen ekiplere haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Buna dikkat çekmek istedim" diye konuştu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi
Toplam 25
Yorum
fb aslında ıslaya gerek yoıktu wieli yolluycaksınız senerle dirar kapışırdı ama dirar kanat olucak galibA
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G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!
Toplam 32
Yorum
karadeniz81 mısıra kadar yolun var git .yasınıde al. buda oynadığı oyunla zam istiyor. selçukta gitsin artıkbunlara sözleşme bile kımse vermez
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 18
Yorum
MERT Kimi ayağa kaldırdıklarını gördük. (Örn: Bjk maçı Yasine penaltı verilmedi, Karabük maçı bize faul var,ama bize karşı penaltı) Boş konuşma
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