 2 imza birden – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    2 imza birden

    2 imza birden

    Trabzonspor Basketbol Kulübü, Kanadalı oyun kurucu ile sözleşme imzaladı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kanada Milli Takım oyuncusu olan ve 2017 Yaz Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı ile göz kamaştıran oyun kurucu Brady Heslip ile sözleşme imzaladık" denildi. Ayrıca, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan Finlandiya Milli Takım oyuncusu uzun forvet 22 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı ile 1 yıl daha sözleşmeyi uzattık" ifadesi kullanıldı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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