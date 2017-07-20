 Trabzonspor'dan potaya takviye – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'dan potaya takviye

    Trabzonspor'dan potaya takviye

    Trabzonspor  Kulübü, Kanadalı oyun kurucu Brady Heslip ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten basın sözcüsü Alpaslan Beşli imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Kanada Milli Takım oyuncusu olan ve 2017 Yaz Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı göz kamaştıran oyun kurucu Brady Heslip ile sözleşme imzaladık" denildi. Açıklamada ayrıca, "Geçtiğimiz sezon yine kadromuzda bulunan Finlandiya Milli takım oyuncusu uzun forvet 22 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı ile 1 yıl daha sözleşmeyi uzattık. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:36
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