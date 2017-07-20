Trabzonspor'dan potaya takviye

Bordo mavili kulüpten basın sözcüsü Alpaslan Beşli imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Kanada Milli Takım oyuncusu olan ve 2017 Yaz Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı göz kamaştıran oyun kurucu Brady Heslip ile sözleşme imzaladık" denildi. Açıklamada ayrıca, "Geçtiğimiz sezon yine kadromuzda bulunan Finlandiya Milli takım oyuncusu uzun forvet 22 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı ile 1 yıl daha sözleşmeyi uzattık. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.