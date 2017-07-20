 Kia Vaughn Fener’de – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fener’de

    Kia Vaughn Fener’de
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty'de forma giyen 'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulübün sitesinden 1 metre 93 santim boyundaki Pivot için başarı mesajı yayınlandı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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