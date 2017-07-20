 Guduric kontrolden geçti – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Guduric kontrolden geçti

    Guduric kontrolden geçti
    F.Bahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti. Sırp basketbolcu; cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testine tabi tutuldu. Oyuncuda sıkıntıyı rastlanmadı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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