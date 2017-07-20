 Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da iç transfer

    Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

    'da milli basketbolcular ve 'nın sözleşmeleri uzatıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kenan ve Sertaç'la bir yılı opsiyonlu ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Genç oyun kurucu Kenan ile pivot Sertaç, geçen sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:14
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