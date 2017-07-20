Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer
Beşiktaş Sompo Japan'da milli basketbolcular Kenan Sipahi ve Sertaç Şanlı'nın sözleşmeleri uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kenan ve Sertaç'la bir yılı opsiyonlu ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç oyun kurucu Kenan ile pivot Sertaç, geçen sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:14
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Aslına dönme zamanı
Toplam 65
Yorum
Garaudy aslinda kolay gecilmesi gereken tur zora girdi..tudor kendi ipini çeker eger elenirse.son söz. .gulme komsuna gelir basina..fb..bjk.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 10
Yorum
Yunus Topu iki direk arasından geçirecek adamları bile ta Brezilyada milyon dolarlar vererek getiriyoruz.80 MİLYONLUK ÜLKEDEN 20-30 ÜST DÜZEY OYUN
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Trabzon'da yoğun takvim
Toplam 1
Yorum
engin güner :):):):):):):) sadece gulerım neyın kombınesı trabzonsporu sıradan bır anadolu takım ı yaptınız hala kombıne dıyorsunuz hadee hadeeee
Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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