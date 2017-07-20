Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kenan ve Sertaç'la bir yılı opsiyonlu ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç oyun kurucu Kenan ile pivot Sertaç, geçen sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.