Türkiye çeyrek final şansını kaybetti
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci tur maçında Almanya'ya 80-77 yenildi.
Bu sonuçla çeyrek finale yükselme şansını kaybeden ay-yıldızlı takım, şampiyonada klasman maçları oynayacakTürkiye: 77 - Almanya: 80 - Ay-yıldızlı takım, çeyrek finale çıkma şansını kaybetti
Salon: Kladisos
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Tomislav Vovk (Hırvatistan)
Türkiye: Egehan Arna 21, Berkan Durmaz 2, Furkan Korkmaz 11, Ömer Utku Al 1, Ömer Faruk Yurtseven 18, Cavit Ege Havsa 3, Erkan Yılmaz 3, Enes Berkay Taşkıran 10, Ragıp Berke Atar 8
Almanya: Beyschlag 8, Schneider 7, Jallow 2, Kratzer 13, Kramer 19, Wagner 23, Hujic 4, Kiel, Wank 2, Zeeb 2
1. Periyot: 17-18
Devre: 31-31
3. Periyot: 51-56.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:30
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 175
Yorum
konyalı gs delı olmamak elde degılhala bu yonetıme benzeyen kısılerden bu transfer yalandır dıye bı acıklama gelmedı.yalanlayında bu esek sakası bıtsın
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 1
Yorum
konyalı gs zerre ınandımmı hayır.fatıh terım kabadalık yapar ahkam keser mıllıyetcılık dersı verır sonunda madur olur..ben sahsen bu adama hıc ınanmam
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 5
Yorum
ferit zaten kutlamadan başka yaptığın bişey yok volkan şenide gs aldı durbakalım ne olacak bu takımın sonu aziz beyyyy
Türkiye çeyrek final şansını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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