 Türkiye çeyrek final şansını kaybetti – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Türkiye çeyrek final şansını kaybetti

    Türkiye çeyrek final şansını kaybetti

    Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci tur maçında Almanya'ya 80-77 yenildi.

    Bu sonuçla çeyrek finale yükselme şansını kaybeden ay-yıldızlı takım, şampiyonada klasman maçları oynayacak

    Türkiye: 77 - Almanya: 80 - Ay-yıldızlı takım, çeyrek finale çıkma şansını kaybetti

    Salon: Kladisos

    Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Tomislav Vovk (Hırvatistan)

    Türkiye: Egehan Arna 21, Berkan Durmaz 2, Furkan Korkmaz 11, Ömer Utku Al 1, Ömer Faruk Yurtseven 18, Cavit Ege Havsa 3, Erkan Yılmaz 3, Enes Berkay Taşkıran 10, Ragıp Berke Atar 8

    Almanya: Beyschlag 8, Schneider 7, Jallow 2, Kratzer 13, Kramer 19, Wagner 23, Hujic 4, Kiel, Wank 2, Zeeb 2

    1. Periyot: 17-18

    Devre: 31-31

    3. Periyot: 51-56.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:30
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