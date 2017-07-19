 Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti

    Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti.

    Bordo-mavili ekibin basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı açıklamada, lig öncesi transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

    Beşli, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Osiris Eldrigde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Deniz Kılıçlı, Türk Telekom'da görev yapan Gökhan Şirin ve Muratbey Uşak'ta oynayan Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas'ı kadrolarına dahil ettiklerini kaydetti.

    Alpaslan Beşli, transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, en kısa zamanda yeni isimlerin de aralarına katılacağını aktardı.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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