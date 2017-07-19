Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, 4 oyuncu transfer etti.
Bordo-mavili ekibin basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı açıklamada, lig öncesi transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.
Beşli, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan ABD'li Osiris Eldrigde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Deniz Kılıçlı, Türk Telekom'da görev yapan Gökhan Şirin ve Muratbey Uşak'ta oynayan Litvanyalı Sarunas Vasiliauskas'ı kadrolarına dahil ettiklerini kaydetti.
Alpaslan Beşli, transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, en kısa zamanda yeni isimlerin de aralarına katılacağını aktardı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 23
Yorum
karadeniz81 bu soruyu soran zat aykut kocamanada senol güneçede sorabılceklermıydı böyle dürümda
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Toplam 1
Yorum
bu nedir ya hani bu adamın ayağı kırılmıştı.. kırmadıysa da kırın gitsin kurtulalım bu beladan
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2. Serdar seferi
Toplam 13
Yorum
mehmet Hergün transfer yapılıyor.Birgün Medel birgün Serdar alınıyor.Sonra tekrar Medel ve tekrar Serdar. Visca,Ndiaye sessiz sedasız beleşe geldi.
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