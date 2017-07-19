Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:04
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G.Saray’ın işi çok zor
Toplam 12
Yorum
gerçekleri görmüyor kimse adamlar gerçekçi hayalci değil ulan buraya gelen yabancı bile bozuluyor nasıl bir milletiz herkes polyanacı uçak indiriyoruz diye mutlu
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 125
Yorum
atila rivayı sattılar sıra klübün tapusuna geldi gs yönetimi gırtlağa kadar borç bırakıp gidecek
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Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
gercek otarihteki futbolcular ruhla canla başla oynuyorlardı şimdikinlerde o g..... yok .gs avrupaya havlu atmıştır kimse boşuna ümitlenmesin
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