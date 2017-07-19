 Guduric çok mutlu – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Guduric çok mutlu

    Guduric çok mutlu
    Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi , İstanbul'a geldi. Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri kabul edilen basketbolcu çok mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki Sırp yıldız "F.Bahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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