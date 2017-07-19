Galatasaray, Mehmet Yağmur'u açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sezona Erman Kunter'i takımın başına getirerek başlayan Galatasaray, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'le de 1'er yıllık sözleşme imzalamıştı.