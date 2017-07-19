Galatasaray, Mehmet Yağmur'u açıkladı
Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen oyun kurucu Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sezona Erman Kunter'i takımın başına getirerek başlayan Galatasaray, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'le de 1'er yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
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..ve Sabri Sarıoğlu imzayı attı
Toplam 17
Yorum
İsim Sabri reyiz bu sene döktürür sonra bizimkiler geri çağırır Sabri bir dünya alacağından feragat eder gelir sonra tekrar kovar bizimkiler.
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Omuzlarda gitmeliydi
Toplam 6
Yorum
Ahmet Gs Ya bu Floryada iken ne iş yapmışta çıkıp çıkıp konuşuyor. Saçma sapan konuşmaktan gazetecilerle münakaşaya girmekten başka işi mi vardı.
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Geleceğe yatırım
Toplam 12
Yorum
Rumuz Bunun tek sebebi yabancı kuralı o olmasaydı o kural Türk Futbolu gelişirdi
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