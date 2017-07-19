 Galatasaray, Mehmet Yağmur'u açıkladı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, Mehmet Yağmur'u açıkladı

    Galatasaray, Mehmet Yağmur'u açıkladı

    , geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen oyun kurucu Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    Sezona Erman Kunter'i takımın başına getirerek başlayan Galatasaray, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'le de 1'er yıllık sözleşme imzalamıştı.


    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:07
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