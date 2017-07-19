Ender Arslan Türk Telekom'da

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu'nun yanı sıra kulüp yöneticileri, genel menajer Cenk Duraklar ve başantrenör Burak Gören'in de yer aldığı imza töreninde, Ender Arslan, kendisini 2 yıllığına başkent ekibine bağlayan imzayı attı.2

Başkan Kutlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde kararlı ve güçlü adımlar attıklarını belirterek, "Sene kaybetmeden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak istiyoruz." dedi.

Türk Telekom'u hak ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkarmak için teknik ekibin raporu doğrultusunda önemli oyuncuları bünyelerine kattıklarını dile getiren Kutlu, "Ender Arslan'ın da aramıza katılmasıyla geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Gerek Türkiye'nin en köklü basketbol takımlarında oynaması gerekse de uluslararası tecrübesiyle Ender Arslan'ın takımımıza önemli destek sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu Ender Arslan ise Türk Telekom Basketbol Takımı ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Süper Lig hedefimize ulaşmak için ilk günden itibaren işi sıkı tutacağız." ifadesini kullandı.

Türk Telekom'un basketbol ailesinin çok önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Ender, "Ne kadar iyi kadro kurarsanız kurun, sahada performans vermeden başarı gelmez. İşimizi ciddiye alacağız ve inşallah sezon sonunda sevinen taraf olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibi, daha önce Kaya Peker, TJ Campbell, Polat Kaya, Recep Doğrusöz, Nusret Yıldırım, Can Akın ve Sercan Ergin'i renklerine bağlamıştı.