 Adonis Thomas, Banvit’te – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Adonis Thomas, Banvit’te

    Banvit, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi takımlarından Scandone Avellino’da oynayan Amerikalı oyuncu ile anlaştı.

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Banvit, Amerikalı oyuncu 'ı kadrosun kattı. Thomas geçtiğimiz sezon İtalya'da Scandone Avellino formasıyla 11.3 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları ile oynadı.
    24 yaşındaki oyuncu, NBA'de Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'da forma giydi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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