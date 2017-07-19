Banvit, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi takımlarından Scandone Avellino’da oynayan Amerikalı oyuncu Adonis Thomas ile anlaştı.
24 yaşındaki oyuncu, NBA'de Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'da forma giydi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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Sol kanada sürpriz isim: Centurion!
Toplam 5
Yorum
ugur yönetim o kadar acizki, futbolcularda değer meğer kalmadı. bir tane dahi adam satamıyorlar, neyin transferini yapacaklar? para yok
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 38
Yorum
Düsseldorf'lu Firsat bulursan (!) hoca'na ,,, "FB DOGRU FORVET TRANSFERLERI YAPTIMI,, Sizin DOGRU DÜRÜST GOLCÜNÜZ VARMI " diye sorsana !
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 38
Yorum
hakan bu adam geldiğinde sakatmış zaten yoksa bize düşmezdi. burda da güzelce yatıp parasını alıyor. aziz yıldırım yönetimiyle anca bu kadar
Adonis Thomas, Banvit’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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