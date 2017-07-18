Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Sırp Marko Guduric, İstanbul’a geldi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'da oynayan Marko Guduric'i kadrosuna kattı. Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve Fenerbahçe Doğuş'un 2021 yılına kadar anlaşmaya vardığı Guduric Atatürk Havalimanı'dan İstanbul'da giriş yaptı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesine açıklama yapan Guduric, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım" dedi.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesine açıklama yapan Guduric, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım" dedi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 29
Yorum
yiğit 30 yaşında deneyimli topçu alırlar çok yaşlı 19 yaşında topçu alırlar çocuk adamlar ileriye yatırım yapmak için almışlar tutarsa devam eder
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 29
Yorum
acedia farkettiysen arkadaş 97 doğumlu büyük bir ihtimal yedek için almaktalar
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Kaptan oluyor
Toplam 3
Yorum
ZX Yakışır, güzel insan.
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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