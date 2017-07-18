 Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

    Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Sırp Marko Guduric, İstanbul’a geldi.

    Sarı-lacivertliler, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'da oynayan Marko Guduric'i kadrosuna kattı. Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve Fenerbahçe Doğuş'un 2021 yılına kadar anlaşmaya vardığı Guduric Atatürk Havalimanı'dan İstanbul'da giriş yaptı.

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesine açıklama yapan Guduric, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım" dedi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:47
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