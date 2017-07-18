Darüşşafaka'da transfer
Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka, uzun forvet Michael Eric'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Michael Eric'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Bilbao Basket forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Nijeryalı uzun forvetin, geçtiğimiz sezon yerel ligde 9,5 sayı, 5,6 ribaunt, Avrupa Kupası'nda ise ise 10,6 sayı ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:04
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
sttayy cok kötü bir oyuncu
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto gerçi carole den daha kötü olamaz zannımca ;)
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto uruguay ın bilinen takımı nacional in altyapısından çıkma...tahminimce muslera bu transferde etkili olmuş. umarım iyi çıkar.
Darüşşafaka'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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