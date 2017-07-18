Darüşşafaka'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Michael Eric'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Bilbao Basket forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Nijeryalı uzun forvetin, geçtiğimiz sezon yerel ligde 9,5 sayı, 5,6 ribaunt, Avrupa Kupası'nda ise ise 10,6 sayı ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.