 Darüşşafaka'da transfer – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Darüşşafaka'da transfer

    Darüşşafaka'da transfer

    Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka, uzun forvet Michael Eric'i kadrosuna kattı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Michael Eric'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Bilbao Basket forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, Nijeryalı uzun forvetin, geçtiğimiz sezon yerel ligde 9,5 sayı, 5,6 ribaunt, Avrupa Kupası'nda ise ise 10,6 sayı ve 4,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:04
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