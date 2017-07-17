 Rodriguez CSKA Moskova'da – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Rodriguez CSKA Moskova'da

    Rodriguez CSKA Moskova'da

    Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan İspanyol Sergio Rodriguez, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

    ?2006'da Portland Trail Blazers ile başlayan NBA kariyerine 2010'da ara verip uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid ekibinde oynayan Rodriguez, geçen sezon NBA'ye dönmüştü.
    ?
    Real Madrid ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan oyun kurucu, 2013-2014 sezonunda en değerli oyuncu da seçilmişti.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodriguez CSKA Moskova'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.