Rodriguez CSKA Moskova'da
Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan İspanyol Sergio Rodriguez, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
?2006'da Portland Trail Blazers ile başlayan NBA kariyerine 2010'da ara verip uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid ekibinde oynayan Rodriguez, geçen sezon NBA'ye dönmüştü.
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Real Madrid ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan oyun kurucu, 2013-2014 sezonunda en değerli oyuncu da seçilmişti.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Her sezon 20 nin üstünde gol atacak, 6 milyon avroyu bırakacak, sana giderken 5 mil. daha sonra da 2 mil. kazandıracak, yine de kötü, öylemi
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Burak hakkında yapılan yorumları gördükçe hayret ediyorum. Bunları söyleyenlerin Trabzonspor taraftarı olduğunu sanmıyorum.
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''27'sini bekleyin''
Toplam 15
Yorum
KrAlex Bir kere Topalla Josef ikisi bir arada oynamaz ikiside el freni. Geriden oyun kuracak ve orta alan hattı pas yağmuruna tutacak adam lazım.
Rodriguez CSKA Moskova'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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