Rodriguez CSKA Moskova'da

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla biri opsiyon olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.



?2006'da Portland Trail Blazers ile başlayan NBA kariyerine 2010'da ara verip uzun yıllar İspanya'nın Real Madrid ekibinde oynayan Rodriguez, geçen sezon NBA'ye dönmüştü.

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Real Madrid ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan oyun kurucu, 2013-2014 sezonunda en değerli oyuncu da seçilmişti.