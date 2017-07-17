Pınar Karşıyaka'da İnanç Koç dönüyor
Basketbol Süper Ligi'nde bütçe sıkıntısı nedeniyle henüz yabancı transferinde adım atamayan Pınar Karşıyaka'da eski kaptan İnanç Koç yuvaya dönüyor.
Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da oynadıktan sonra 1997 yılında başladığı profesyonel kariyerini noktalayan 38 yaşındaki sporcu, yeşil kırmızılı ekipte yardımcı antrenör olacak.
İnanç Koç, kariyerinde iki farklı dönemde toplam 7 yıl forma giydiği Pınar Karşıyaka'da 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırıp 2015'te lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Antrenör Aleksandar Trifunovic ve ekibi, Takım Menajeri Birtan Saka ile uzun forvet Metin Türen'den sonra Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Yeşilgiresun'dan dördüncü transferi olacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 35
Yorum
GS LI BU YAŞMA GELDİM BU KADAR GÜZEL TRANSFERLER BİR ARADA OLMAMIŞTI ORTAYA FERNANDO İMBULA SOL BEK SAG ACKTA ALINDIMI GİDENLERLE BRABER 4X4 OLUR
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 20
Yorum
GİT DE GS KURTULSUN ÇEŞMEYE DEĞİL GS DAN GİT DE GS KURTULSUN YASİN EFENDİ. SENİ GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 35
Yorum
SÜPER_FENER TRANSFERİ AYKUT KOCAMAN YAPTIYSA KESİN SAĞLAM OYUNCUDUR ÇÜNKÜ; AYKUT KOCAMAN BOŞ OYUNCU ALMAZ YÖNETİM SAÇMALAYIP ZORLAMADIKÇA
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