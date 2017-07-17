 Pınar Karşıyaka'da İnanç Koç dönüyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da İnanç Koç dönüyor

    Pınar Karşıyaka'da İnanç Koç dönüyor

    Süper Ligi'nde bütçe sıkıntısı nedeniyle henüz yabancı transferinde adım atamayan 'da eski kaptan İnanç Koç yuvaya dönüyor.

    Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da oynadıktan sonra 1997 yılında başladığı profesyonel kariyerini noktalayan 38 yaşındaki sporcu, yeşil kırmızılı ekipte yardımcı antrenör olacak.

    İnanç Koç, kariyerinde iki farklı dönemde toplam 7 yıl forma giydiği 'da 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırıp 2015'te lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Antrenör Aleksandar Trifunovic ve ekibi, Takım Menajeri Birtan Saka ile uzun forvet Metin Türen'den sonra Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Yeşilgiresun'dan dördüncü transferi olacak.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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