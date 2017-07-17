F.Bahçe yeni UDOH'u Lakers'ta buldu!

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague dahil olmak üzere üç şampiyonlukla noktalayan Fenerbahçe Doğuş'ta pota altının yıldızı Ekpe Udoh'un takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluk Thomas Robinson ile dolacak. Basketball.com.tr'nin haberine göre NBA Yaz Ligi'ni izlemek için Las Vegas'a giden Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Los Angeles Lakers forması giyen Thomas Robinson ile anlaşma sağladı.

2012 NBA Draft'ında 5. sıradan Sacramento Kings tarafından seçilen Thomas Robinson, beklenen performansı hiçbir zaman gösteremedi. Kariyerinde her sezon farklı takımlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, son olarak Lakers'a geldi.

Los Angeles ekibiyle 48 maça çıkan Robinson, 11.7 dakika ortalamayla 5 sayı ve 4.8 ribaund rakamları tutturdu.

4. TRANSFER OLACAK

Şampiyon kadrosundan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'u kaybeden Sarı-Lacivertliler; anlaşmanın resmileşmesi halinde Sinan Güler, Nicolo Melli ve Marko Guduric'in ardından dördüncü transferini Robinson ile yapacak.