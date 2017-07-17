F.Bahçe yeni UDOH'u Lakers'ta buldu!
Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague dahil olmak üzere üç şampiyonlukla noktalayan Fenerbahçe Doğuş'ta pota altının yıldızı Ekpe Udoh'un takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluk Thomas Robinson ile dolacak. Basketball.com.tr'nin haberine göre NBA Yaz Ligi'ni izlemek için Las Vegas'a giden Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Los Angeles Lakers forması giyen Thomas Robinson ile anlaşma sağladı.
2012 NBA Draft'ında 5. sıradan Sacramento Kings tarafından seçilen Thomas Robinson, beklenen performansı hiçbir zaman gösteremedi. Kariyerinde her sezon farklı takımlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, son olarak Lakers'a geldi.
Los Angeles ekibiyle 48 maça çıkan Robinson, 11.7 dakika ortalamayla 5 sayı ve 4.8 ribaund rakamları tutturdu.
4. TRANSFER OLACAK
Şampiyon kadrosundan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'u kaybeden Sarı-Lacivertliler; anlaşmanın resmileşmesi halinde Sinan Güler, Nicolo Melli ve Marko Guduric'in ardından dördüncü transferini Robinson ile yapacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:45
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
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Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
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