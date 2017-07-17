Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi
Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Nesine.Com Eskişehir Basket'in başantrenörlüğüne İspanyol Josep Maria Berrocal getirildi.
Kariyerinde Avrupa ve İspanya Ligi şampiyonluğu bulunuyor
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "1970 İspanya doğumlu olan Koç Berrocal, geçtiğimiz yıl Barcelona Lassa'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan, kariyerinde İspanya ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Berrocal, 2010-2011 sezonunda başantrenör olarak Ukrayna'nın Budivelnyölkök Kiev takımıyla Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Yine kariyerinde Ukrayna'da Donetsk takımı başantrenörlüğü ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinde yardımcı antrenörlük gibi görevlerde bulunan Sayın Berrocal'a yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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''O olduğu sürece takım olamayız''
Toplam 4
Yorum
Önceleri Kaçıncıydık İki senedir Wesley var diye kötü olmadık. Dursun Özbek var diye kötü olduk. Juveler Realler bu adamın golleriyle telef oldu.
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Acil forvet aranıyor
Toplam 6
Yorum
seyirci 20-30 yaşları arasında biraz top oynamışlığım var.kornerden bile gol attım. 60 yaşında olsamda yine toplara vururum. Elinizdekine sahip çıkı
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Udoh’tan taraftara: Adamsın!
Toplam 1
Yorum
Enda Adamın dibisin Udoh, keşke kalsaydı ama malum NBA faktörü konusunda avrupa nın yapabileceği birşey yok.
Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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