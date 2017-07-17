 Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi

    Eskişehir Basket'te Berrocal dönemi

    Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Nesine.Com Eskişehir Basket'in başantrenörlüğüne İspanyol Josep Maria Berrocal getirildi.

    Bu sezon Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediye ile birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Nesine.Com Eskişehir Basket'te, sezon sonunda gönderilen başantrenör Brad Greenberg'in yerine Josep Maria Berrocal ile getirildi.

    Kariyerinde Avrupa ve İspanya Ligi şampiyonluğu bulunuyor
    Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "1970 İspanya doğumlu olan Koç Berrocal, geçtiğimiz yıl Barcelona Lassa'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan, kariyerinde İspanya ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Berrocal, 2010-2011 sezonunda başantrenör olarak Ukrayna'nın Budivelnyölkök Kiev takımıyla Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Yine kariyerinde Ukrayna'da Donetsk takımı başantrenörlüğü ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinde yardımcı antrenörlük gibi görevlerde bulunan Sayın Berrocal'a yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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