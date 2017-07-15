Theodore, EA7 Emporio Armani Milan'da
THY Avrupa Ligi takımlarından EA7 Emporio Armani Milan, geride kalan sezonda Banvit forması giyen ABD'li basketbolcu Jordan Theodore ile anlaştı.
İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Theodore, Banvit'in geçen sezon finalde İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'e kupayı kaybettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.
ABD'li oyuncu, Bandırma temsilcisi ile geride kalan sezonda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:20
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Burak Yılmaz Trabzon'da
Toplam 42
Yorum
Yunus beğenmeyenlere bak...kim gelicekte ts ye..ibrahimovicmi..gayet süper bi transfer olur
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Feghouli’de iş zora girdi
Toplam 10
Yorum
SNEİJDERforever Bruma nın maaşı yükseltilse ve Sneijder elde tutulsa ne Belhanda ya gerek vardı ne de Feghouli ye.Yazık takım zaten eksikti şimdiyse boş.
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Mariano bugün İstanbul’da
Toplam 27
Yorum
OLGUN Yakisir Aslanima ,pili bitmis .olgun ve solgun transfer.
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