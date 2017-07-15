 Theodore, EA7 Emporio Armani Milan'da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Theodore, 'da

    Theodore, <a href="/index/ea7-emporio-armani-milan?id=ceff0448-05e4-4241-b0d2-72b5b54ba486" class="" rel="tag">EA7 Emporio Armani Milan</a>'da

    THY Avrupa Ligi takımlarından , geride kalan sezonda Banvit forması giyen ABD'li basketbolcu ile anlaştı.

    İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

    Theodore, Banvit'in geçen sezon finalde İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'e kupayı kaybettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.

    ABD'li oyuncu, Bandırma temsilcisi ile geride kalan sezonda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:20
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