 McCollum, Anadolu Efes'te – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    McCollum, 'te

    McCollum, Anadolu Efes'te
    'te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Efes, son olarak G.Saray Odebank'ta oynayan 29 yaşındaki Errick McCollum ile 1+1 yıllık anlaştı. Amerikalı basketbolcu, 2016'da G.Sary Odeabank ile Eurocup Kupası'nı kaldırdı ve "en değerli oyuncu" seçildi. Sezonun en iyi beşinde de yer almıştı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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