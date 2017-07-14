 Şok! Ekpe Udoh da gitti – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şok! da gitti

    Şok! Ekpe Udoh da gitti

    F.Bahçe Doğuş’ta Bogdanovic’in Kings’e gitmesinin ardından Euroleague şampiyonluğunda büyük katkısı olan da Utah Jazz ile anlaştı.

    Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe bir yıldızını daha kaybetti. Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings'e gitmesinin ardından, takımın diğer önemli ismi da NBA yolunu tuttu. Yunan Stna sitesi, 30 yaşındaki oyuncunun Utah Jazz ile 2 yıllığına 6.5 milyon dolar'a anlaştığını duyurdu. Udoh geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 12.1 sayı, 7.8 ribaunt, 2.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynarken, Final Four'da da 'En Değerli Oyuncu' seçilmişti. Taraftarların 'Savunma Bakanı' lakabı taktığı Udoh'un sözleşmesinde 15 Temmuz'a kadar NBA çıkışı bulunuyordu.

    BOGDAN: KENDİMİ KANITLAYACAĞIM
    Sacramento Kings ile anlaşan Bogdan Bogdanovic, NBA'in kendisi için büyük bir tecrübe olacağını söyledi. ABD basınına konuşan Sırp oyuncu, "Buraya gelme kararını çok zor verdim. NBA'de oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Divac ve Stojakovic çocukluğumdan beri benim idolüm. Burada bulunmak heyecan verici" dedi. Fenerbahçe, resmi sitesinden Bogdan'a teşekkür mesajı yayınladı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şok! Ekpe Udoh da gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.