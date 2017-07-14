Furkan Korkmaz özel izinle milli takıma katılacak
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), NBA'da Philadelphia 76ers'e transfer olan ve Yaz Ligi'nde mücadele eden Furkan Korkmaz'ın, Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmesi için kulübünden izin alındığını açıkladı.
TBF'en yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz'ın da isteği doğrultusunda Philadelphia 76'ers'ten izin alındığı ve genç basketbolcunun Yunanistan'ın Girit adasında gerçekleşecek şampiyonada mücadele edeceği belirtildi.
Furkan'ın yarın başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettikten sonra A Milli Takım'ın kampına dahil olacağı kaydedildi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:34
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 16
Yorum
gökhan gs nin turu geçeceginden emin olmayın
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Acemi şansı
Toplam 117
Yorum
serdar akay bu yönetim ve tudor gitse, bu ikisi cenk ergün ve emre utkucan kaldığı sürece YEMİN EDERİM gs sürünmeye devam eder.bekleyin v görün
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Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım
Toplam 2
Yorum
uğur uygar fb ye hep güçlü takımlar çıkıyor
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