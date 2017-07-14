 Furkan Korkmaz özel izinle milli takıma katılacak – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    özel izinle milli takıma katılacak

    Furkan Korkmaz özel izinle milli takıma katılacak

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), NBA'da Philadelphia 76ers'e transfer olan ve Yaz Ligi'nde mücadele eden 'ın, Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmesi için kulübünden izin alındığını açıkladı.

    TBF'en yapılan açıklamada, 'ın da isteği doğrultusunda Philadelphia 76'ers'ten izin alındığı ve genç basketbolcunun Yunanistan'ın Girit adasında gerçekleşecek şampiyonada mücadele edeceği belirtildi.

    Furkan'ın yarın başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettikten sonra A Milli Takım'ın kampına dahil olacağı kaydedildi.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Furkan Korkmaz özel izinle milli takıma katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.