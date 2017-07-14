 Fener’den Florida’ya – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fener’den Florida’ya

    Fener’den Florida’ya

    Kanarya, genç oyuncusu 'i de ABD'ye yolladı.

    18 yaşında, 1.95 boyundaki oyun kurucu, İstanbul'da düzenlenen ABB Academy Showcase 2017'deki başarılı performansı sonrası Florida eyaletinde yer alan Orlando Conrad Academy'den spor bursu kazandı. Ağustostan itibaren kariyerini ABD'de sürdürecek olan Yüceer, "Hedefim kendimi geliştirip, milli takımda oynamak" dedi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’den Florida’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.