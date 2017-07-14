 F.Bahçe Doğuş, Guduric'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    F.Bahçe Doğuş, Guduric'i kadrosuna kattı

    F.Bahçe Doğuş, Guduric'i kadrosuna kattı

    Basketbol Takımı, 'dan Sırp oyuncu 'i transfer etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Şutör guard pozisyonunda oynayan 1.96 metre boyundaki Guduric, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 maçta 7.8 sayı, 2.1 asist, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

    THY Avrupa Ligi şampiyonu , Sinan Güler ve Nicola Melli'den sonra Guduric'le 2017-2018 sezonu öncesi 3. transferini gerçekleştirdi.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
    "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ile 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu 'ın şutör guardı Marko Guduric ile güçlendirdi.

    1.96 boyunda olan ve şutör guard pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.
    Marko Guduric'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:08
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