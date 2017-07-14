F.Bahçe Doğuş, Guduric'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Kızılyıldız'dan Sırp oyuncu Marko Guduric'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Şutör guard pozisyonunda oynayan 1.96 metre boyundaki Guduric, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 maçta 7.8 sayı, 2.1 asist, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Sinan Güler ve Nicola Melli'den sonra Guduric'le 2017-2018 sezonu öncesi 3. transferini gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Marko Guduric ile 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Kızılyıldız'ın şutör guardı Marko Guduric ile güçlendirdi.
1.96 boyunda olan ve şutör guard pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.
Marko Guduric'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:08
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Santrfor yoksa 4-6-0 var
Toplam 21
Yorum
KENDİ İDEAL SİSTEMİ 4 6 0 İCAT EDEN ZATEN AYKUTTU..YANİ KONYA DİZİLİŞİ.
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'Wiel’i de verelim mi?'
Toplam 9
Yorum
UNUTMAYIN AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER.
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 33
Yorum
dadas siz yonetici ve hoca diye getirdiginizde hoca degil bir gun biz gs lilar sizden hesap soracagiz...defolun gididn yol kisa iken
F.Bahçe Doğuş, Guduric'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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